Stop agli accordi tra Sicilia e Israele | una manifestazione per la Palestina a Palermo

attenzione e passione in tutta Italia, ma ora Palermo si prepara a scendere in piazza per ribadire il suo sostegno alla Palestina. Sabato 28 giugno, cittadini e attivisti si uniranno in una manifestazione per chiedere alla Regione di interrompere ogni accordo con Israele, sostenendo i diritti e la dignità del popolo palestinese. È il momento di fare sentire la nostra voce e schierarci contro ogni forma di oppressione.

Sabato 28 giugno a Palermo la rete di solidarietà alla Palestina indice una manifestazione per chiedere alla Regione di interrompere le collaborazioni con lo stato di Israele. In questi mesi la mobilitazione contro il genocidio e al fianco della resistenza palestinese ha suscitato la presa di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Stop agli accordi tra Sicilia e Israele": una manifestazione per la Palestina a Palermo

In questa notizia si parla di: israele - manifestazione - palestina - palermo

Manifestazione silenziosa contro partecipazione Israele ad Eurovision - A Basilea, il 15 maggio, circa 200 manifestanti hanno sfilato in silenzio per le strade, esprimendo il loro dissenso contro la partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest.

2 giugno:Palermo.Nel giorno della Repubblica gli Italian*gridano NO al genocidio realizzato dal criminale Nethanjau.Governo italiano complice smetta-come hanno già fatto altri Stati europei-di fornire armi e avere relazioni con Israele e riconosca subito lo St Vai su X

FERMARE ISRAELE NO GUERRA, RIARMO, GENOCIDIO, AUTORITARISMO Manifestazione nazionale a Roma ? 21 giugno ore 14 Porta San Paolo APPELLO ALLA MASSIMA CONVERGENZA Si moltiplicano in queste ore le manifest Vai su Facebook

Stop agli accordi tra Sicilia e Israele: una manifestazione per la Palestina a Palermo; Palermo scende in piazza per la Palestina: manifestazione il 18 giugno in Piazza Politeama; Per fermare Israele e contro la terza guerra mondiale: manifestazione a Palermo.

"Per fermare Israele e contro la terza guerra mondiale": manifestazione a Palermo - L'attesa manifestazione del 18 giugno scorso sospesa causa maltempo è riproposta per il 23 giungo alle ore 18 sempre al Politeama. Scrive palermotoday.it

Al Politeama manifestazione per fermare Israele e contro la terza guerra mondiale - Il medioriente brucia, l’occidente continua a imporsi con logiche coloniali e predatorie. Riporta palermotoday.it