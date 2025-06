Stop a cinque cantieri e sette denunce

Un lavoro specifico è quello dei carabinieri, impegnati a garantire sicurezza e legalità sui luoghi di lavoro. Negli ultimi dieci giorni, i controlli intensificati hanno portato alla sospensione di cinque cantieri tra Mogliano e Camerino, oltre a sanzioni per oltre 105mila euro e sette denunce. Un impegno costante che mira a tutelare lavoratori e imprese, rafforzando la cultura della prevenzione e del rispetto delle norme.

Controlli da parte dei carabinieri sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: cinque cantieri sospesi tra Mogliano e Camerino, 80mila euro di sanzioni come ammenda, 25mila euro di sanzioni connesse all’applicazione di prescrizioni in materia anti-infortunistica e sette denunciati. Sono i numeri resi noti dal comandante provinciale dei carabinieri Raffaele Ruocco, relativi ai controlli negli ultimi dieci giorni. "Un lavoro specifico è quello del Nucleo ispettorato del lavoro – ha detto il colonnello Ruocco –. I carabinieri del Nil sono coloro che in prima persona fanno applicare la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stop a cinque cantieri e sette denunce

In questa notizia si parla di: cantieri - cinque - sette - stop

Stretta dei carabinieri sulla sicurezza nei cantieri edili, sospese cinque ditte e denunciati otto datori di lavoro - I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Forlì-Cesena hanno intensificato i controlli sulla sicurezza nei cantieri edili, portando alla sospensione di cinque ditte e alla denuncia di otto datori di lavoro.

Venezia-Bassano, circolazione ferroviaria interrotta per cinque mattine; Inchiesta sull'urbanistica, la mappa dei cantieri a rischio: dai 24 piani della Torre Milano (sorta al posto di case da 3 piani) alle Park towers che «gridano vendetta»; Mezzo pesante in avaria, coda chilometrica in autostrada.

Mancanza di sicurezza nei cantieri: stop a due aziende, sette titolari di società denunciati, ammende per 18mila euro - i militari hanno sottoposto a controllo dieci cantieri edili, riscontrando numerose irregolarità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. msn.com scrive

Incidente A14: Acquaroli, stop cantieri e restituirli sicuri - "Oggi siamo invece davanti, da ormai cinque anni alle esigenze di società Autostrade di adeguare alle normative vigenti sia i viadotti sia le gallerie, - Riporta ansa.it