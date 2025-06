Stipendi NoiPA | l’accredito il 23 giugno con arretrati in busta paga

Il prossimo 23 giugno, i dipendenti pubblici riceveranno l’atteso accredito degli arretrati legati al taglio del cuneo fiscale, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. Questa misura, retroattiva, sarà visibile direttamente nella busta paga attraverso il sistema NoiPA, regalando un sorriso a molti. Ma cosa comporta questo pagamento e come si riflette sulle vostre finanze? Scopriamolo insieme.

Stipendi NoiPA – Lunedì 23 giugno è la data fissata per il pagamento degli arretrati legati al taglio del cuneo fiscale per i dipendenti pubblici. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e con effetto retroattivo, sarà liquidata direttamente in busta paga attraverso il sistema NoiPA.

