Sticchi Damiani fuori dall’Aci | il Consiglio di Stato conferma la decadenza

Il mondo dello sport e della mobilità assistono a un importante verdetto: il Consiglio di Stato ha confermato la decadenza di Angelo Sticchi Damiani da presidente dell’ACI, rafforzando il principio di trasparenza e stabilità istituzionale. La decisione, presa con fermezza il 20 giugno, evidenzia come l’interesse pubblico prevalga sui diritti individuali, ponendo un chiaro limite ai mandati consecutivi nei ruoli pubblici. Un passo decisivo per garantire rinnovamento e trasparenza nel settore.

Con un’ordinanza pubblicata il 20 giugno, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Angelo Sticchi Damiani contro la sua decadenza da presidente dell’Aci, sancita lo scorso febbraio. I giudici hanno ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla stabilità dell’ente rispetto al diritto del ricorrente a concludere il mandato. Al centro del caso, la norma che limita a tre i mandati consecutivi per chi guida enti sportivi pubblici, come chiarito dal decreto legge 2082024. Sticchi Damiani era al quarto. A guidare ora l’Aci è il commissario straordinario Tullio Del Sette, ex comandante dell’Arma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it