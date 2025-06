Stephanie di Monaco si dimette dagli incarichi reali | È ora di andare in pensione me lo merito

A 60 anni, Stephanie di Monaco ha deciso di voltare pagina, lasciando i suoi incarichi reali per dedicarsi con passione a una causa che le sta molto a cuore: la lotta contro l’HIV. Dopo decenni di impegno, ora si prende il tempo per contribuire in modo ancora più significativo, dimostrando che anche i sogni non hanno età e che ogni passo compiuto può fare la differenza. La sua storia ci insegna che il vero valore sta nel cuore.

A 60 anni, Stephanie di Monaco ha deciso di compiere un passo importante nella sua vita pubblica. La sorella minore del Principe Alberto ha scelto di lasciare il suo ruolo istituzionale all’interno di Casa Grimaldi per dedicarsi completamente a una causa che sostiene ormai con passione da decenni: la lotta contro l’HIV. Con l’associazione Fight Aids Monaco, di cui è presidente, la figlia di Grace Kelly ha dimostrato un impegno incrollabile nei confronti delle persone colpite da questa malattia, offrendo supporto emotivo, consulenza e una piattaforma per dare voce a chi è messo a tacere dallo stigma. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stephanie di Monaco si dimette dagli incarichi reali: “È ora di andare in pensione, me lo merito”

