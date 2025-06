Stefano De Martino non lascia Stasera tutto è possibile | arriva la conferma di Paolantoni

Grande notizia per i fan di "Stasera tutto è possibile"! Stefano De Martino, dopo i recenti dubbi, ha deciso di restare al timone anche per la prossima stagione, grazie soprattutto alla spinta del cast e dell’entusiasmo generale. Durante il Filming Italy Sardegna 2025, Francesco Paolantoni ha confermato ufficialmente questa piacevole novità, assicurando così continuità e divertimento nel celebre show televisivo.

Il conduttore napoletano è stato convinto principalmente dal cast del programma a rimanere anche per la prossima stagione televisiva. Intervistato durante il Filming Italy Sardegna 2025, Francesco Paolantoni ha confermato la notizia che i fan di Stasera tutto è possibile stavano aspettando: Stefano De Martino rimarrà al timone del programma anche la prossima stagione. Dopo i dubbi sulla sua permanenza alla conduzione del celebrity comedy show di Rai 2, De Martino è stato convinto a restare anche in seguito all'insistenza del cast storico del programma. Francesco Paolantoni conferma la presenza di Stefano De Martino a STEP "Sono felice, è una trasmissione unica e non ripetibile" ha dichiarato Paolantoni "C'è un'armonia e un'alchimia impossibile da replicare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it