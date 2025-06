Stati Uniti il dna dei bambini migranti finisce in un database di criminali

In un'epoca in cui la sicurezza sembra spesso prevalere sui diritti, emergono pratiche inquietanti come quella degli Stati Uniti: il DNA dei bambini migranti finisce in un database di criminali. L’agenzia per la sicurezza delle frontiere preleva il materiale genetico ai minorenni, sollevando questioni etiche e di privacy. È davvero questa la strada per proteggere il Paese o si sta sacrificando l’innocenza di innocenti?

