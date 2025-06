State of Play giugno 2025 | tutti i giochi in arrivo su PlayStation

Lo State of Play di giugno 2025 ha acceso i cuori degli appassionati con 50 minuti di annunci, trailer e sorprese che hanno regalato emozioni a non finire. Tra remake attesi, ritorni di grande storicità e qualche sorpresa inaspettata, il mondo PlayStation si prepara a un futuro ricco di novità . Se ti chiedi cosa ci riserva questa stagione, scopriamo insieme tutti i giochi in arrivo che renderanno il 2025 indimenticabile.

A chi dice che gli eventi digitali di Sony stanno diventando prevedibili, lo State of Play di giugno 2025 ha risposto con 50 minuti di annunci, trailer, graditi ritorni e qualche stranezza che ci ha fatto drizzare le orecchie. In realtà non è stato niente di così eclatante (ridateci l'E3!) ma qualche chicca qui e là ha reso la serata certamente più emozionante. Fra remake attesissimi, picchiaduro storici, qualche sprazzo di horror e progetti indie sempre più sorprendenti, l'offerta di PlayStation per i prossimi mesi è decisamente sfaccettata. Qui sotto trovate l'elenco completo dei giochi mostrati, con qualche considerazione spassionata da chi quei 50 minuti se li è guardati tutti.

