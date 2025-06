Stasera parte la Monza-Resegone | dal cuore della città il via alla storica corsa

Stasera, dal cuore pulsante di Monza, prende il via la 63esima edizione della leggendaria Monza-Resegone, un evento che incarna passione, sfida e determinazione. Centinaia di atleti si preparano a sfidare la notte, affrontando ostacoli, fatica e il proprio limite in uno degli appuntamenti più iconici della Brianza. Un'emozione da vivere tutta d'un fiato, perché questa corsa non è solo una gara, ma un vero e proprio mito da condividere.

Tutto pronto per la 63esima edizione della Monza-Resegone, la regina delle corse in notturna, che questa sera, sabato 21 giugno, vedrà gareggiare centinaia di atleti pronti a sfidare se stessi, il buio e la fatica in uno degli eventi sportivi più iconici della Brianza. Saranno oltre 600 i runner.

