Stankovic Inter i nerazzurri esercitano il diritto di riacquisto dal Lucerna | le parole del DS Meyer

La talentuosa avventura di Aleksandar Stankovic al Lucerna si trasforma in un potente ritorno all’Inter, che esercita il diritto di riacquisto. Dopo una stagione impressionante con 38 presenze e ottimi risultati individuali, il giovane promettente classe 2005 ha conquistato tutti. Ora, i nerazzurri sono pronti a riabbracciarlo, puntando sulla sua crescita e sul suo potenziale per rafforzare il proprio organico. La prossima sfida è tutta da scrivere.

Stankovic Inter, i nerazzurri esercitano il diritto di riacquisto dal Lucerna. La situazione illustrata dal DS svizzero Remo Meyer. Le sue parole. 38 presenze, 3 gol e 2 assist per Aleksandar Stankovic al Lucerna. La prima stagione in Svizzera del classe 2005, insomma, è andata come meglio non poteva e ha convinto tutti gli addetti ai lavori. Il club biancoblu è rimasto ovviamente sbalordito di fronte alle abilità del giovane calciatore, e ha deciso di riscattarlo. L 'Inter aveva però conservato una clausola per il controriscatto, immediatamente esercitata. A spiegare la situazione è stato il DS del club Remo Meyer sui canali ufficiali della squadra.

