Stankovic il DS del Lucerna | L’Inter lo ha contro riscattato palla a loro

Il futuro di Aleksandar Stankovic, talento in ascesa e figlio d'arte, resta incerto, ma l’Inter fa sentire la propria presenza. Dopo averlo mandato in prestito al Lucerna, il club meneghino ha deciso di contro-riscattarlo, come confermato dal DS Remo Meyer. La scelta ora spetta all’Inter: continuerà a credere nel suo potenziale o preferirà lasciarlo crescere altrove? La risposta si prospetta vicina, e le decisioni future potrebbero segnare una svolta decisiva.

Il futuro di Aleksandar Stankovic dipenderà dall’Inter. Il club meneghino lo ha contro riscattato dal Lucerna. Arriva la conferma dal DS Remo Meyer. FUTURO IN MANO ALLA BENEAMATA – Nell’ultimo anno l’Inter ha mandato a giocare diversi giocatori: da Pio Esposito a Filip Stankovic, fino ad arrivare allo stesso Aleksandar Stankovic. Il centrocampista, fratello di Filip e figlio di Deki, ha giocato benissimo al Lucerna. Gli svizzeri, come confermato dal Direttore Sportivo Remo Meyer, hanno esercitato il diritto di riscatto, ma l’Inter non è stata da meno, esercitando il contro riscatto. Ecco cos’ha raccontato ai canali del club il DS: « Dopo l’impressionante stagione di Aleksandar Stankovic, abbiamo esercitato la sua opzione di acquisto prevista contrattualmente a fine maggio. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Stankovic, il DS del Lucerna: «L’Inter lo ha contro riscattato, palla a loro»

