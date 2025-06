Staff della sindaca nel mirino | botta e risposta tra FdI e Sereni

Il confronto infuocato tra il staff della sindaca Sereni e Fratelli d’Italia accende le polemiche sulla gestione delle risorse comunali. Con accuse di clientelismo e decisioni discutibili, il dibattito si fa sempre più acceso, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’efficacia delle scelte amministrative. È un capitolo che mette in discussione i principi di buona governance e invita a riflettere sul ruolo della politica locale.

"Sembra più il gabinetto di un ministro, che lo staff di un sindaco di provincia". FdI all’attacco dopo la scelta della sindaca Sereni di assumere un nuovo dipendente a chiamata diretta per l’ ufficio comunicazione istituzionale con un contratto su base fiduciaria della prima cittadina. "Siamo di fronte a un utilizzo discutibile dello strumento previsto dall’ articolo 90 del Tuel, che non può diventare un modo per costruire uffici paralleli con risorse pubbliche. Ci chiediamo se questa nuova figura sia davvero utile per la collettività o risponda più a logiche di immagine politica. Inoltre, per l’ufficio comunicazione verranno acquistati 2 iPhone e 2 MacBook, ultimo modello. 🔗 Leggi su Lanazione.it