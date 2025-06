Sprint race Motogp al Mugello | Marquez suona l’ottava Bagnaia terzo dietro ad Alex

Al Mugello, il caos della sprint race MotoGP si accende sotto un sole cocente, con Marquez che conquista l’ottava vittoria su nove gare e rafforza il suo dominio mondiale. Il duello tra i campioni infiamma la pista, mentre Bagnaia e Aleix Espargarò completano un podio ricco di emozioni e sorprese. La stagione promette ancora grandi colpi di scena: scoprite cosa succederà nel prossimo appuntamento.

Mugello 21 giugno 2025 - Non c'è nulla da fare, l'uomo da battere è lui, il catalano con la carena numero 93. Marc Marquez vince anche questa sprint, l'ottava su nove corse fin qui e aggiunge altri tre punti alla sua leadership Mondiale. Battuto il fratello Alex e battuto Pecco Bagnaia, rispettivamente secondo e terzo al traguardo, in un podio visto già diverse volte in questo avvio di stagione. Molto bene Bezzecchi con la sua Aprilia, sesto al traguardo, ma per la gara c'è anche KTM con Viñales quarto. La Gara. Partenza difficilissima per Marc Marquez, il quale ha un problema all'abbassatore e viene inghiottito dal gruppo alla prima curva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sprint race Motogp al Mugello: Marquez suona l’ottava, Bagnaia terzo dietro ad Alex

In questa notizia si parla di: sprint - mugello - marquez - ottava

Finalmente il Mugello, Bagnaia sfida i fratelli Marquez già nella Sprint: le quote dei bookie - Sul circuito che ha sempre il cuore di Pecco Bagnaia, la MotoGP torna a infiammare gli animi con la sfida tra il campione italiano e i fratelli Marquez.

Il 93 senza rivali, il fratello Alex alle sue spalle, Bagnaia naufraga nella sprint ma domenica progredisce e va sul podio. Cosa ha trovato? E cosa abbiamo visto di nuovo nel test del lunedì in casa Ducati e nei box della concorrenza? La nostra analisi della ottav Vai su Facebook

Sprint race Motogp al Mugello: Marquez suona l’ottava, Bagnaia terzo dietro ad Alex; MotoGP Italia, Marquez vince la gara sprint al Mugello: super rimonta, Bagnaia si accontenta del terzo posto; MotoGP Mugello, classifica Sprint: Marquez batte Alex e Pecco.

MotoGP 2025. GP d'Italia al Mugello. Marc Marquez vince la Sprint nonostante la partenza a rilento [RISULTATI] - 7 moto davanti, ma in breve tempo si è rimesso davanti. Segnala moto.it

Motogp sprint race at Mugello: Marquez rings eighth, Bagnaia third behind Alex - The cannibal makes a bad start, but wins in a comeback, Bagnaia suffers from a collapsing tire and finishes third behind Alex ... sport.quotidiano.net scrive