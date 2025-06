Sport in tv sabato 21 giugno | programma e orari di tutti gli eventi

Sabato 21 giugno promette una giornata all’insegna dello sport in TV, con eventi imperdibili che spaziano dall’atletica alla MotoGP, dal ciclismo al calcio mondiale. Con un programma ricco di momenti emozionanti, Sportface Tv ti tiene aggiornato su orari e dirette, così da non perderti nulla. Preparati a vivere un giorno di pura adrenalina: perché lo sport non si ferma mai!

Sabato 21 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, a partire dai Campionati Italiani Individuali Master di Atletica da seguire su Sportface Tv, ogni mattina da oggi fino a domenica. E poi ancora la MotoGp, che sul circuito del Mugello in Italia vedrà qualifiche e Sprint Race, il ciclismo, ma anche il Mondiale per Club 2025 di calcio con il ritorno in campo dell’Inter. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

