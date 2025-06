Sport in tv oggi sabato 21 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Preparati a vivere una giornata all’insegna dello sport! Sabato 21 giugno, tra motori, ciclismo e canoa, non mancheranno emozioni su TV e streaming. Qualifiche, gare e appuntamenti imperdibili ti aspettano per accompagnarti attraverso un calendario ricco di adrenalina. Scopri orari e programmi e scegli come seguire i tuoi eventi preferiti, perché oggi lo sport è protagonista assoluto e le emozioni sono garantite!

Oggi sabato 21 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP d'Italia per la MotoGP al Mugello, senza dimenticarsi della Formula E a Jakarta. Gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi un piatto molto ricco con l'arrivo in salita al Giro d'Italia Next Gen, il Giro di Svizzera, il Giro del Belgio e il Giro d'Occitania. Proseguono gli Europei di canoa velocità, poi in serata un doppio impegno per l'Italia tra gli Europei di basket femminile (contro la Lituania) e la Trinacria Cup di pallanuoto (sfida amichevole contro la Grecia).

