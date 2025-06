Sport in tv oggi sabato 21 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Preparati a vivere una giornata all’insegna dello sport, sabato 21 giugno, con un programma ricco di emozioni e gare imperdibili. Dagli adrenalici eventi di motori alle classiche del ciclismo internazionale, senza dimenticare le competizioni di canoa e altri sport in streaming. Scopri orari, dettagli e come seguire gli eventi live per non perdere neanche un minuto di questa spettacolare giornata sportiva, perché ogni appassionato merita il meglio.

Oggi sabato 21 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP d’Italia per la MotoGP al Mugello, senza dimenticarsi della Formula E a Jakarta. Gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi un piatto molto ricco con l’arrivo in salita al Giro d’Italia Next Gen, il Giro di Svizzera, il Giro del Belgio e il Giro d’Occitania. Proseguono gli Europei di canoa velocità, poi in serata un doppio impegno per l’Italia tra gli Europei di basket femminile (contro la Lituania) e la Trinacria Cup di pallanuoto (sfida amichevole contro la Grecia). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 21 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

In questa notizia si parla di: sport - sabato - giugno - orari

Diretta Rai Sport Sabato 17 Maggio 2025: Giro d’Italia, Finale Tennis Roma Paolini e Calcio Femminile - In vista del weekend, sabato 17 maggio 2025, Digital-News.it vi guida alla ricca programmazione sportiva della Rai.

Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 giugno Sabato 14 giugno Sabato e domenica chiusa la Metro C per l'intera giornata. Previste navette bus MC (San Giovanni-via Casilina-Pantano) e MC3 (San Giovanni-Parco di Centocelle) nei consueti orari di attivit Vai su Facebook

Sport in tv oggi (giovedì 19 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Vai su X

Sport in TV oggi 21 giugno: orari e programmazione MotoGP e non solo; MotoGP, gli orari del GP Mugello 2025: dove vedere pole, gara e sprint race; MotoGP 2025 – GP Italia al Mugello: gli orari TV su Sky e TV8.

MotoGP, orari e dove vedere il GP d'Italia al Mugello - La MotoGP arriva in Italia per un weekend imperdibile LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: si corre al Mugello dal 20 al 22 giugno, con Marc Marquez leader del Mondiale e reduce dall'en plein di A ... Come scrive sport.sky.it

Sport in tv sabato 14 giugno: programma e orari di tutti gli eventi - Sport in Tv sabato 14 giugno: dalla 24 ore di Le Mans alla Nations League di volley, ecco tutti gli eventi in programma quest'oggi ... Scrive sportface.it