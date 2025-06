Spillo assist al Brescia Altobelli torna in campo | Aiuto in cambio di nulla Pasini la persona giusta

In un momento di grande difficoltà per il Brescia Calcio, spiccano le storie di passione e dedizione come quella di Alessandro Altobelli. Nonostante le sfide e le pagine nere della squadra, Altobelli torna in campo, offrendo il suo aiuto senza chiedere nulla in cambio. Un esempio di vera passione bresciana, che dimostra come il cuore possa fare la differenza anche nei momenti più complessi. La sua presenza rappresenta un'ancora di speranza e solidarietà.

Un bresciano doc, sebbene nato a Sonnino. Quando si vive sul territorio dal lontano 1974, per scelta, la patente di appartenenza si acquisisce per diritto. Ad Alessandro Altobelli non basta viverci, tra Brescia e dintorni. Seguendo l’adagio di Giorgio Gaber per cui libertà è partecipazione, l’ex centravanti si è dato da fare per quel che poteva, nei giorni in cui la storia del Brescia Calcio vive pagine scure, tra la retrocessione in Serie C successiva alla penalizzazione per irregolarità nei pagamenti e la mancata iscrizione che potrebbe far ripartire la società dai Dilettanti. Se non fosse che Giuseppe Pasini, presidente della FeralpiSalò, una volta chiamato al soccorso dall’amministrazione comunale ha intrapreso un percorso per spostare il titolo sportivo della Feralpi stessa nella grande città. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spillo, assist al Brescia. Altobelli torna in campo: "Aiuto in cambio di nulla. Pasini la persona giusta»

Spillo, assist to Brescia. Altobelli returns to the field: "Help in exchange for nothing. Pasini the right person" - Quando si vive sul territorio dal lontano 1974, per scelta, la patente di appartenenza si acquisisce per diritto. Da sport.quotidiano.net