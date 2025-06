Spider-Man | Brand New Day Jon Bernthal avrà un ruolo centrale accanto a Tom Holland nel nuovo film Marvel

Prepariamoci a una svolta epica nel mondo Marvel! Jon Bernthal tornerà nei panni di Frank Castle, alias The Punisher, nel prossimo film Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland. La sua presenza promette di rivoluzionare le alleanze e intensificare il conflitto tra eroi e anti-eroi. Dopo settimane di attesa, la conferma ufficiale apre scenari sorprendenti: cosa ci riserverà questa nuova avventura? Rimanete sintonizzati per scoprire come si svilupperanno le trame di questo emozionante capitolo.

Jon Bernthal tornerà come Frank CastlePunisher nel prossimo film di Spider-Man con Tom Holland, e potrebbe allearsi con Spidey contro. Hulk. Dopo alcune settimane di speculazioni, arriva una conferma importante: Jon Bernthal sarà nel cast di Spider-Man: Brand New Day, il quarto film della saga con Tom Holland, e riprenderà il ruolo di Frank Castle alias The Punisher, già interpretato in Daredevil: Born Again. L'indiscrezione è stata inizialmente lanciata dallo scooper MTTSH, secondo cui Bernthal avrà un "ruolo importante" nel film. A rafforzare la notizia è arrivata anche una conferma da The Hollywood Reporter, che ha riportato la sua presenza nel progetto, insieme ai ritorni di Zendaya (MJ) e Jacob Batalon (Ned), anche se la portata dei loro ruoli non è . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, Jon Bernthal avrà un ruolo centrale accanto a Tom Holland nel nuovo film Marvel

In questa notizia si parla di: film - bernthal - spider - ruolo

Film d’azione di ben affleck e jon bernthal da 101 milioni fa il boom in streaming - Il film d’azione con Ben Affleck e Jon Bernthal, diretto da Gavin O’Connor, ha conquistato il pubblico in streaming, raggiungendo un incredibile successo di 101 milioni.

Lo scooper Daniel Richtman afferma che i Marvel Studios stanno ricercando un attore "stile Harris Dickinson" per Spider-Man: Brand New Day Vai su Facebook

Spider-Man: Brand New Day, Jon Bernthal avrà un ruolo centrale accanto a Tom Holland nel nuovo film Marvel; Jon Bernthal nel cast di Spider-Man: Brand New Day; Spider-Man: Brand New Day, ufficiale! Jon Bernthal sarà Punisher nel nuovo film Marvel.

Spider-Man: Brand New Day, Jon Bernthal avrà un ruolo centrale accanto a Tom Holland nel nuovo film Marvel - Jon Bernthal tornerà come Frank Castle/Punisher nel prossimo film di Spider- Lo riporta msn.com

Spider-Man 4, il Punitore di Jon Bernthal apparirà nel nuovo film con Tom Holland! - La partecipazione, confermata da Variety, rafforza una volta di più i legami tra il mondo di Spiderman nel MCU e l'universo Disney+ di Daredevil ... Da msn.com