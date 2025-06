Spider-Man 4 | il cast che rivoluzionerà la vita di Peter Parker

Spider-Man 4 sta per rivoluzionare la vita di Peter Parker, portando sul grande schermo un cast sorprendentesempre pronto a catturare il cuore dei fan. L’atteso annuncio del nuovo film Marvel, "Spider-Man: Brand New Day", segna un capitolo fondamentale nel Marvel Cinematic Universe, con il ritorno di un personaggio iconico che promette colpi di scena e emozioni forti. Prepariamoci a scoprire come questa nuova avventura cambierà il destino dell’Arrampicamuri e dei suoi alleati.

annuncio del nuovo film marvel dedicato a spider-man e al ritorno di un personaggio iconico. Il Marvel Cinematic Universe si prepara ad accogliere un nuovo capitolo con Spider-Man: Brand New Day, il quarto film della saga dedicata all'Arrampicamuri interpretato da Tom Holland. Tra le novità più attese figura il ritorno di un personaggio molto amato e allo stesso tempo letale, che farà il suo debutto ufficiale sul grande schermo in questa pellicola. il ritorno di frank castle, alias the punisher, nel MCU. chi è jon bernthal e il suo ruolo nel nuovo film. Jon Bernthal, già noto per aver interpretato Frank Castle, alias The Punisher, tornerà nel Marvel Studios per vestire nuovamente i panni dell'antieroe.

