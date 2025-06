spid a pagamento ecco chi chiede un canone annuale otto italiani su 10 pronti a cambiare

Lo Spid a pagamento sta suscitando scalpore tra gli italiani, con otto su dieci pronti a cercare alternative. La recente introduzione di canoni annuali da parte di Aruba e Infocert sta alimentando il malcontento e la volontà di abbandonare questa modalità di identificazione digitale. In un Paese dove la semplicità e l’accessibilità sono fondamentali, il futuro dello Spid sembra essere sempre più incerto. Ma quali soluzioni troveranno gli utenti?

Roma, 21 giugno 2025 – Lo Spid a pagamento non piace agli italiani. La modifica, già introdotta a maggio da un provider ( Aruba, che farà pagare dal secondo anno di attivazione 4,9 euro più Iva l’anno), a cui si aggiungerà il 28 giugno un altro fornitore ( Infocert, con 5,9 euro all’anno), potrebbe essere la mossa per far abbandonare questa modalità di identificazione digitale a milioni di persone. Il servizio rimane comunque gratuito sugli altri fornitori e in particolare su Poste che detiene la stragrande maggioranza dei 40,5 milioni di utenti Spid. Secondo un sondaggio Swg, otto italiani su dieci sono pronti a cercare soluzione alternative al pagamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net