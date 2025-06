Spezia hub è la ’porta’ del turismo Nasce il nuovo punto di accoglienza | Diamo qualità ai nostri visitatori

Benvenuti a Spezia Hub 232, la porta del turismo che trasforma l’accoglienza in un’esperienza indimenticabile. Situato nel cuore della città, questo nuovo centro unisce cultura e servizi di qualità per farvi scoprire le meraviglie di Spezia. Con un design innovativo e un’offerta completa, Spezia Hub vuole diventare il punto di riferimento per visitatori e residenti, perché conoscere una città significa amarla ancor di più.

"Una cultura come il mare per una città da amare". È stato intitolato così, dall’amministrazione comunale, il nuovo ufficio aperto a Spezia che "unisce turismo e cultura per dare servizi di qualità a chi vuole visitare la nostra città". Spezia Hub, nel cuore della città in corso Cavour 20, è un centro culturale-turistico con biglietteria unica per tutti gli eventi promossi da teatro, musei, biblioteche civiche, Mediateca Regionale Ligure ‘Fregoso’, cinema Odeon, ‘Estate Spezzina’, Festival Internazionale del Jazz, Palio del Golfo, concerti, informazioni turistiche. Inaugurato ieri mattina, alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini, della vice sindaco e assessore al Turismo Maria Grazia Frijia e dell’assessore ai Lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino, il centro rappresenta "un salto di qualità" al fine di garantire una migliore fruizione di tutti gli eventi in città, e non solo a spezzini e turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it