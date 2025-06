Speriamo che sia femmina Monicelli è al suo meglio nel giostrare un commedione agreste

Prepariamoci a un viaggio nel cuore della campagna toscana con "Speriamo che sia femmina", un capolavoro di Mario Monicelli. Ambientato in un casale tutto al femminile, il film svela le dinamiche di una comunità forte e resilientissima, tra risate e drammi. Con protagoniste di eccezione come Liv Ullmann, Catherine Deneuve e Stefania Sandrelli, questa commedione agreste ci invita a riflettere sulla forza delle donne e sui segreti nascosti tra le mura rustiche. Non mancate questa imperdibile serata su Rai Storia alle 21!

SPERIAMO CHE SIA FEMMINA Rai Storia, ore 21. Con Liv Ullman, Catherine Deneuve e Stefania Sandrelli. Regia di Mario Monicelli. Produzione Italia 1985. Durata: 1 ora e 56 minuti LA TREMA Un casale nella campagna toscana abitato quasi esclusivamente da donne. Il proprietario assente da anni si fa vivo solo per chiedere un prestito alla ex moglie, ma poco dopo muore. Le donne (moglie, figlia, cognata, amante) rimarranno padrone della situaziome. PERCHÉ VEDERLO Perché Monicelli è al suo meglio nel giostrare il suo commedione agreste. Famoso per la sua misoginia, ribalta i suoi vecchi dipingendo un universo femminile variegato, divertente e (per una vlta) autosufficiente.

