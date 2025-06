Spegnete il telefono stasera alle 21 per 30 minuti silenzio digitale per Gaza | attenzione alla nuova bufala virale su Whatsapp

ATTENZIONE! NON CADERE NELLA BUFALA VIRALE DEL MOMENTO: alle 21 di stasera, unisciti alla PROTESTA DIGITALE PLANETARIA per Gaza. Spegni il telefono per 30 minuti e fai sentire la tua VOCE ZERO TECNOLOGIA, MASSIMA EMOZIONE! Ma attenzione: questa richiesta potrebbe essere solo una TRAPOLA INGANNEVOLE. Prima di agire, informati bene e diffida dalle false promesse. La vera forza sta nel conoscere e scegliere con consapevolezza.

Scritto in maiuscolo, carico di parole chiave emotive e con una promessa tanto suggestiva quanto irrealizzabile: sta rimbalzando vorticosamente nelle chat di WhatsApp d i mezza Europa un messaggio che invita a una “protesta digitale planetaria” per la Palestina. “Silenzio digitale per Gaza” è il titolo dell’appello, che chiede ai destinatari di spegnere il telefono per mezz’ora, a partire dalle 21:00 di stasera, 21 giugno, e di ripetere l’operazione ogni sera per una settimana. Si tratta, però, di una bufala, una catena di Sant’Antonio ben congeniata che non nasconde una truffa economica, ma sfrutta l’emotivitĂ e il senso di impotenza di fronte a una crisi geopolitica complessa per auto-alimentarsi e diffondersi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Spegnete il telefono stasera alle 21 per 30 minuti, silenzio digitale per Gaza”: attenzione alla nuova bufala virale su Whatsapp

