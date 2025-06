Specie aliene in mare | Almeno 40 organismi ecosistema a rischio

L'invasione silenziosa delle specie aliene minaccia il nostro ecosistema marino, mettendo a rischio oltre 40 organismi chiave. Nel porto di Livorno, un team di ricercatori ha individuato numerose macroinvertebrati alieni, evidenziando la gravità del fenomeno. Questa crescita incontrollata potrebbe compromettere la biodiversità e l'equilibrio naturale del mare che ci sovrasta. È urgente intervenire per proteggere il nostro patrimonio marino, prima che sia troppo tardi.

E’ un’invasione silenziosa quella delle specie aliene colonizzatrici del nostro mare che ogni anno minacciano la nostra biodiversità. Sono circa 40 le specie di macroinvertebrati alieni individuate fino ad oggi nel Porto di Livorno da un team di studiosi del Dipartimento di Biologia dell’Ateneo pisano di cui sono referenti i professori Alberto Castelli e Claudio Lardicci (Dipartimento di Scienze della Terra). Jonathan Tempesti, assegnista del Dipartimento di Biologia dell’Ateneo pisano, come siete giunti a questa scoperta? "E’ il risultato di una serie di studi realizzati negli anni sui macroinvertebrati che viaggiano attraverso il cosiddetto ‘ fouling ’: incrostazioni presenti sulle banchine o sulle chiglie delle navi che sono uno dei principali vettori di diffusione delle specie aliene. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Specie aliene in mare: "Almeno 40 organismi ecosistema a rischio"

Nuovi pesci letali per l'uomo, specie aliene (commestibili) e seppie scomparse: la guerra invisibile nell'Adriatico tropicale - Nel mar Adriatico tropicale, una guerra invisibile minaccia la vita marina e quella umana. Le seppie scomparse e le triglie decimate lasciano spazio a pesci letali provenienti dal Mar Rosso, mentre il temuto granchio blu continua a devastare le reti dei pescatori e a decimare le vongole nostrane.

