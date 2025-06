Spazio | Cina lancia satellite Chinasat-9C

La Cina continua a consolidare la sua presenza nello spazio con il lancio di Chinasat-9C, un nuovo satellite che rafforza la sua posizione come protagonista globale. Stamani, dal Centro di Xichang, il razzo Lunga Marcia-3B ha portato a termine con successo questa missione, segnando una tappa importante nella storia aerospaziale cinese. Questo lancio apre nuove opportunità per la tecnologia e la collaborazione internazionale, dimostrando ancora una volta la determinazione della Cina nel dominare le frontiere dell’innovazione spaziale.

La Cina ha lanciato ieri un nuovo satellite nello spazio dal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale del Sichuan. Il satellite Chinasat-9C e’ stato lanciato alle 20:37 (ora di Pechino) mediante un razzo vettore Lunga Marcia-3B ed e’ entrato con successo nell’orbita prestabilita. Il lancio segna la 582esima missione di volo della serie di razzi vettori Lunga Marcia. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Spazio: Cina lancia satellite Chinasat-9C

In questa notizia si parla di: satellite - spazio - cina - chinasat

