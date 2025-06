Spave Busking Emergency a Pisa

Venerdì 27 giugno, il cuore di Pisa batte più forte con Spave Busking Emergency al Pub Lo Spaventapasseri: quattro ore di musica live e solidarietà per sostenere le attività di Emergency. Un'occasione unica per godersi ottima musica, incontrare persone appassionate e contribuire a una causa nobile. Non mancate, perché ogni nota suonata e ogni sorriso donato fanno la differenza!

Venerdì 27 giugno, dalle 20:00 alle 24:00, il Pub Lo Spaventapasseri di Pisa (Via dei Facchini 3) ospiterà Spave Busking Emergency, una serata all'insegna della musica dal vivo e della solidarietà, organizzata in collaborazione con il Gruppo Emergency di Pisa. L'evento prevede esibizioni.

