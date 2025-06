Spari davanti al Ritual di Castellanza | daspo per due amici di Baby Gang

Due amici di baby gang, entrambi già noti alle autorità, sono finiti sotto il DASPO dopo aver sparato in aria davanti al ritual di Castellanza. I due ventenni, collegati al trapper Baby Gang, erano stati coinvolti in un episodio senza feriti ma che ha acceso l’allarme sicurezza nella zona. Le indagini, che hanno visto anche la perquisizione dell’abitazione di Néza, continuano a svelare dettagli su questa inquietante vicenda.

Sono entrambi già noti alle forze di polizia i due ventenni appartenenti all'entourage del trapper Baby Gang colpiti da altrettanti “Daspo fuori contesto” emessi dal Questore di Varese perché ritenuti responsabili di aver sparato colpi di pistola senza ferire nessuno fuori dalla discoteca Ritual di Castellanza (Varese) lo scorso 31 maggio. Nelle indagini fu coinvolto anche il trapper Néza, la cui abitazione venne perquisita. Al momento non ci sono conferme che uno dei due 20enni colpiti da provvedimento sia il trapper che ha frequentato spesso la zona tra Legnano (Milano) e Castellanza (Varese). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spari davanti al Ritual di Castellanza: daspo per due amici di Baby Gang

