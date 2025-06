Spareggio Fabo Scossa Chiera | Compatti e duri Meritiamo la A2

ha dimostrato che il cuore e la determinazione di Chiera e dei suoi uomini sono più forti di qualsiasi ostacolo. La passione rossoblù brucia ancora più intensamente, alimentando la speranza di un futuro in cui il sogno di tornare in A2 si realizzerà. La strada è stata dura, ma il progetto è vivo e pronto a ripartire, perché il loro spirito di squadra non conosce limiti.

Due finali perse consecutive non scalfiscono il suo status di ’Caudillo’ dei playoff di Serie B Nazionale: ad inizio stagione Adrian Chiera aveva promesso a sé stesso e ai tifosi di fede Herons che avrebbe fatto di tutto per tornare a giocarsi l’A2 con i colori rossoblù addosso. Ci è riuscito, insieme ai suoi compagni, giocando una postseason da dominatore e nonostante l’epilogo della serie contro Ruvo non sia stato quello sperato la formula della B Nazionale dà un’ultima meravigliosa opportunità di riscatto: la finalina del 22 giugno nella ’sua’ Cento, piazza in cui ha centrato la prima delle sue due promozioni in Serie A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

