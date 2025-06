Sparatoria per strada | ferito un uomo è grave

Una tragica sparatoria scuote San Severo: un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco in strada. La scena si è svolta in via Don Aldo, lasciando la comunità sconvolta e le forze dell'ordine al lavoro per fare luce su quanto accaduto. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Una sparatoria si è verificata poco fa a San Severo in provincia di Foggia dove una persona ha aperto il fuoco per strada ferendo un altro uomo. Il fatto è accaduto in via Don Aldo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Sparatoria per strada: ferito un uomo, è grave

In questa notizia si parla di: sparatoria - strada - uomo - ferito

Sparatoria in strada a Rozzano, uomo ferito da un proiettile - Una sparatoria in strada a Rozzano ha coinvolto un uomo di circa 30 anni, ferito da un colpo di arma da fuoco alla schiena in via dei Glicini.

Sparatoria in strada a Rozzano, uomo ferito da un proiettile https://ift.tt/D5p0Kx2 https://ift.tt/hpQ53k2 Vai su X

SPARATORIA IN VIALE UNICEF A TARANTO: FERITO UN UOMO STRANIERO, INDAGA LA POLIZIA TARANTO – Momenti di tensione nella serata di venerdì 13 giugno in Viale Unicef, alla periferia del capoluogo ionico, dove una sparatoria ha interrotto brus Vai su Facebook

Sparatoria in strada a San Severo: un uomo ferito gravemente, presunto responsabile già individuato; Sparatoria in strada: caccia all'uomo tra Umbria e Toscana; Sparatoria in strada, ferito un uomo.

Sparatoria in strada a San Severo: un uomo ferito gravemente, presunto responsabile già individuato - Una sparatoria si è verificata poco fa a San Severo in provincia di Foggia dove una persona ha aperto il fuoco per strada ferendo un altro uomo. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Scafati, gambizzato per strada: è caccia a chi ha sparato - Sparatoria in via Martiri d'Ungheria, si delineano meglio i fatti con il passare delle ore. Si legge su ilmattino.it