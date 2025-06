Sparatoria a San Severo uomo gravemente ferito dopo lite con il cognato

Una violenta sparatoria scuote San Severo, lasciando un uomo gravemente ferito dopo un acceso diverbio tra cognati. La vicenda, ancora sotto indagine, vede coinvolto un 49enne fermato dalle autorità . La comunità è scossa da questo episodio, che mette in evidenza quanto possa essere sottile la linea tra conflitto e tragedia. Per tutti gli aggiornamenti e i dettagli, continuate a seguire.

Grave sparatoria a San Severo (Foggia): un 53enne è stato ferito da tre colpi di pistola al culmine di un litigio tra cognati. Fermato un 49enne. Indagini in corso da parte della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un sabato segnato dalla paura a San Severo, dove una sparatoria in via don Aldo Prato ha sconvolto la tranquillità della comunità.

