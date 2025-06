Sparatoria a San Severo | uomo a terra fermato il presunto autore

Un sabato segnato dalla paura a San Severo, dove una sparatoria in via don Aldo Prato ha sconvolto la tranquillità della comunità. Attimi di tensione e preoccupazione, culminati con l’arresto del presunto autore. La vittima, gravemente ferita, ora lotta tra la vita e la morte mentre le indagini delle forze dell’ordine cercano di fare luce su un episodio ancora avvolto nel mistero. La città si interroga su cosa abbia scatenato questa violenta escalation.

Attimi di paura sabato 21 giugno a San Severo, in via don Aldo Prato, dove intorno alle 13, per motivi ancora ignoti e al vaglio degli inquirenti, si è verificata una sparatoria. Una persona avrebbe aperto il fuoco all'indirizzo di un uomo, ferendolo gravemente con alcuni colpi d'arma da fuoco. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it