Sparano con una pistola contro i buttafuori che non li fanno entrare in discoteca | Daspo per 2 ragazzi

Un episodio di violenza scuote Castellanza: due giovani, protagonisti di un gesto estremo, hanno esploso colpi di pistola contro i buttafuori della discoteca. Il questore di Varese ha emesso nei loro confronti due Daspo, tra le misure più severe per garantire la sicurezza pubblica. La vicenda solleva ancora una volta il problema della gestione della violenza nei locali notturni e la necessità di interventi mirati. Continua a leggere.

Il questore di Varese ha emesso due Daspo nei confronti di due giovani accusati di minacce aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Lo scorso 31 maggio i due avrebbero sparato contro i buttafuori di una discoteca di Castellanza che non li avevano fatti entrare nel locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

