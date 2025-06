Spara al cinghiale ammazza un cane a Ponzano di Fermo | cacciatore condannato a risarcire 45mila euro

Una vicenda che scuote la comunità di Ponzano di Fermo: un cacciatore, coinvolto in un incidente con un cinghiale che ha tragicamente ucciso un cane, è stato condannato a risarcire ben 45 mila euro. Una decisione che sottolinea l’importanza della responsabilità e della sicurezza nella caccia. La vicenda evidenzia i rischi insiti in questa attività e la necessità di maggiore attenzione per tutelare animali e cittadini.

PONZANO DI FERMO Ben 45mila euro di risarcimento da pagare per il cacciatore, oltre al pagamento di tutte le spese legali a carico della compagnia assicurativa. È la netta condanna disposta.

