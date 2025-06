Spadolini e il partito della ragione tra idee e istituzioni Il ricordo di Dini

di come Spadolini abbia incarnato il partito della ragione, tra idee innovative e istituzioni solide. La sua figura rappresenta un ponte tra passato e futuro, un esempio di leadership illuminata e di impegno civile. In questo contesto, il ricordo di Dini si inserisce come testimonianza viva di un progetto politico basato sui valori democratici e sulla razionalitĂ . Un libro, quello di Federico Bini, che illustra al meglio, in modo plastico...

La figura e l’opera di Giovanni Spadolini mi hanno sempre colpito molto e hanno contribuito a stimolare la mia curiositĂ intellettuale. Specie alla ricerca dei precedenti di quel cammino liberaldemocratico che ho sempre ritenuto indispensabile per il Paese. Un itinerario di valori di cui Giovanni Spadolini ha scolpito e mostrato tappe e figure meglio di chiunque altro. Un libro, quello di Federico Bini, che illustra al meglio, in modo plastico ed incisivo, e senza troppi fronzoli come e quanto il grande Direttore e Professore fiorentino abbia contribuito al racconto degli “Uomini che fecero l’Italia”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Spadolini e il partito della ragione, tra idee e istituzioni. Il ricordo di Dini

