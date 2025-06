Spaccio nelle cantine del condominio il pusher finisce in carcere grazie all' app YouPol

Nelle cantine di un condominio, un’attività di spaccio illegale vedeva il suo epilogo grazie alla collaborazione tra cittadini e tecnologia. La pronta segnalazione dei residenti e l’app “YouPol” hanno permesso alla Polizia di Stato di intervenire tempestivamente, arrestando in flagranza un cittadino marocchino di 39 anni. Un esempio concreto di come la vigilanza comunitaria e le strumenti digitali possano fare la differenza nella lotta contro la criminalità.

È stato grazie alla prontezza dei residenti e all'utilizzo dell'app "YouPol" che la Polizia di Stato ha potuto arrestare un cittadino marocchino di 39 anni, colto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di droga. L'operazione è scattata dopo alcune segnalazioni inviate due giorni fa.

