Spaccio di cocaina nel retro degli stabilimenti balneari | i carabinieri assistono alla scena un arresto

Un'operazione di routine si trasforma in un blitz contro lo spaccio di droga a Cattolica. I carabinieri, impegnati in un servizio di prevenzione, assistono in diretta a una scena sospetta nel retro degli stabilimenti balneari e, prontamente, intervengono per fermare un 22enne albanese. Questa azione dimostra ancora una volta che le forze dell'ordine sono sempre vigili nel proteggere la comunità . La lotta contro il traffico di droga continua con determinazione e efficacia.

I carabinieri di Cattolica hanno tratto in arresto un 22enne di origini albanesi per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Intorno alle 22, i militari, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, hanno notato sulla passeggiata ciclo-pedonale.

In questa notizia si parla di: spaccio - cocaina - carabinieri - arresto

