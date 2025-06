Spaccio di cocaina 35enne finisce in carcere

Una serata che si conclude con un importante risultato per la sicurezza locale: un 35enne di Serino finisce in carcere dopo essere stato condannato per detenzione e spaccio di cocaina. L'azione dei carabinieri ha portato all'esecuzione di un ordine di custodia, risalente al 2021, confermando il costante impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il fenomeno della droga. La lotta allo spaccio continua, perché la legalità e la tranquillità della comunità siano sempre tutelate.

I carabinieri della Stazione di Serino nella serata di ieri, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, nei confronti di un 35enne del luogo. Il provvedimento scaturisce a seguito di condanna per detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di cocaina. I fatti risalgono al 10 marzo 2021 e si sono verificati nel territorio di  San Michele di Serino. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato tradotto in carcere.

