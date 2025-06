Spaccata col tombino nel centro storico | trovato il responsabile

Una notte di tensione nel cuore di Genova ha portato alla cattura del responsabile di una spaccata ai danni di un negozio storico. I carabinieri della compagnia di Genova Centro, grazie a indagini rapide e meticolose, hanno denunciato due persone, tra cui un 26enne marocchino, trovando il colpevole e mettendo fine a un episodio che aveva scosso la tranquillità del centro. La sicurezza dei cittadini è una priorità , e questa vicenda ne è la prova tangibile.

I carabinieri della compagnia di Genova Centro hanno denunciato due persone nelle ultime ore. Un 26enne originario del Marocco che, al termine di indagini, è stato identificato come il responsabile di una spaccata in un esercizio commerciale del centro storico, una vetrina spaccata con un tombino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Spaccata col tombino nel centro storico: trovato il responsabile

