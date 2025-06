Sovraffollamento carceri Giachetti e la sua legge | La situazione è drammatica…

L’estate si avvicina, ma le condizioni nelle carceri italiane sono ormai insostenibili: il sovraffollamento cronicamente drammatico mette a dura prova detenuti e operatori. La proposta di Giachetti, con la sua legge 232, potrebbe rappresentare una svolta decisiva, consentendo a quasi 9.000 persone di uscire dai penitenziari. È ora di agire con decisione per migliorare questa situazione critica e garantire dignità e sicurezza a tutti.

Con la proposta del deputato di Italia Viva potrebbero uscire dai penitenziari quasi 9000 detenuti e sarebbe un gran passo in avanti L’estate sta arrivando, ma le condizioni delle carceri italiane è sempre più pesante e poco sopportabile per i detenuti ma anche per chi deve controllare la sicurezza all’interno dei penitenziari stessi. Il sovraffollamento è un problema serio e grave e la politica si muove ma lo fa con estrema lentezza. Sovraffollamento carceri, Giachetti e la sua legge: “La situazione è drammatica.” (Ansa Foto) Cityrumors.it Chi da tempo cerca di fare qualcosa dal punto di vista tecnico e strutturale, ma soprattuto politico è il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, molto sensibile al tema e molto attivo sull’argomento da anni. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Sovraffollamento carceri, Giachetti e la sua legge: “La situazione è drammatica…”

