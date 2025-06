Sottocorona avvisa | Caldo superiore alla media Ma c' è un' eccezione

Paolo Sottocorona ci spiega che, nonostante le temperature siano leggermente sopra la media, il caldo eccezionale del periodo è solo un'illusione: un leggero aumento è previsto per giovedì. La sua analisi si concentra sulle condizioni climatiche attuali, con qualche residuo di instabilità in alcune zone d'Italia, ma niente di troppo preoccupante, rassicurando così chi si chiede quanto durerà questa ondata di caldo.

Paolo Sottocorona ha deciso di sovvertire l'ordine ed è partito dalle temperature. "I valori sono superiori alla media, ma non di tantissimo. Giovedì è previsto un leggero aumento", ha spiegato subito per rispondere alle numerose richieste di chiarimento sul caldo e sulla sua durata. Poi il meteorologo è passato al tempo. "C'è ancora qualche residua situazione di instabilità, di fenomeni isolati in Calabria, sull'Appennino centrale, in Liguria, in Toscana e soprattutto in Lombardia", ha anticipato indicando le aree elencate sulla mappa. Nella giornata di domani, "soltanto le zone interne del centro" saranno colpite da "fenomeni anche abbastanza forti". 🔗 Leggi su Iltempo.it