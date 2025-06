‘Sotto un cielo a pois’ Un tuffo negli anni ’60

Preparati a rivivere l’iconico fascino degli anni ’50 e ’60 con ‘Sotto un cielo a pois’, un evento che trasforma il centro città in un vero e proprio show vintage. Tra musica, auto d’epoca, street food e spettacoli di burlesque, questa serata promette divertimento e nostalgia senza tempo. Un’occasione imperdibile per immergersi nella magia del passato e creare ricordi indimenticabili. Non perdere l’appuntamento!

Balli e musica vintage con Ol’Boogies Rockabilly Band, con Mr Blu Vinil dj, sfilata di auto e vespe d’epoca, street food, burlesque con Dangel Ariel, ‘Mery Poppins’ di e con Carla Rossetti e Thomas Tossici, giochi retrò a cura di Michele Ripani: tutto questo e molto altro è ‘ Sotto un cielo a pois ’, l’evento ambientato negli anni ’50-60 che torna ad animare il centro città, illuminato a festa, stasera, per l’ottavo anno, su iniziativa dall’omonima associazione col patrocinio del Comune e la collaborazione di Pro Loco, Vespa Club, Ente Contesa, La Manovella del Fermano, associazione Spazio Donna, scuola di ballo Swing Dance Family, e Burlesque. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Sotto un cielo a pois’. Un tuffo negli anni ’60

