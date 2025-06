Sotto la Pergola non ci sono più soldi Dem colpevoli ma fanno la commedia

Sotto la pergola del teatro fiorentino si nascondono più bugie che verità, tra accuse di fascismo e accuse di cattiva gestione. Il rischio di perdere la qualifica «nazionale» è reale, mentre le polemiche si accavallano: chi ha veramente responsabilità? La situazione richiede una riflessione seria oltre le chiacchiere e le polemiche politiche, perché il futuro di un’istituzione culturale così importante dipende dalla capacità di affrontare i problemi con lucidità e coraggio. Continua a leggere.

Il teatro fiorentino rischia di perdere la qualifica «nazionale». Il direttore artistico Massini, sindaco e stampa progressista se la prendono coi «fascisti» al governo. La realtà è fatta, però, di spese pazze e cattiva gestione. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sotto la Pergola non ci sono più soldi. Dem colpevoli, ma fanno la commedia

In questa notizia si parla di: sotto - pergola - sono - soldi

In piazza a Firenze contro il declassamento del teatro della Pergola, Massini: "La cultura è sotto attacco, bisognava punirmi" Vai su X

Le vostre parole, sotto il pergolato In queste prime settimane di giugno, mentre servivamo gnocchi, chifeletti e lubjanske nel nostro giardino, qualcuno di voi si è preso il tempo di lasciarci una recensione. E per questo grazie a chi ha scritto. Grazie per averci Vai su Facebook

Sotto la Pergola non ci sono più soldi. Dem colpevoli, ma fanno la commedia; Pergola declassata, trincea in piazza Signoria. Stefano Massini: «Sono sotto attacco, ma resto qui»; In piazza a Firenze contro il declassamento del teatro della Pergola, Massini: La cultura è sotto attacco, bisognava punirmi.

Pergola declassata, trincea in piazza Signoria. Stefano Massini: «Sono sotto attacco, ma resto qui» - La presentazione della stagione diventa una manifestazione politica contro il declassamento. Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it

Pergola sotto i riflettori. Bilancio in perdita. Giorgetti chiede soldi ma innervosisce i soci - E certamente non sono disposti ad aggiungere altro denaro pubblico a un teatro che spende già così tanti soldi pubblici. Come scrive lanazione.it