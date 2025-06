Sorrentino non ha dubbi sull’obiettivo Juve | Diventerà un punto di riferimento della Nazionale io punterei su di lui

Stefano Sorrentino si lascia andare a parole entusiaste sulla giovane promessa della Juventus, Caprile, definendolo un futuro punto di riferimento per la Nazionale. Con la sua esperienza e fiducia, l'ex portiere evidenzia le potenzialità di questo talento emergente, sottolineando come possa diventare una pedina fondamentale nel calcio italiano. Un endorsement che rafforza l’idea di un talento destinato a brillare sui grandi palcoscenici.

. Le parole dell’ex portiere. Stefano Sorrentino è intervenuto a Radio Gol per parlare tra le altre cose di Caprile, portiere del Cagliari accostato anche al calciomercato Juventus. Le sue dichiarazioni. SORRENTINO – « È un fratello minore per me, ho avuto la fortuna di vederlo crescere e so benissimo quali sono le sue potenzialità . Nel giro di poco tempo diventerà uno dei tre portieri della nostra Nazionale. Se il Napoli non dovesse trattenere Meret, io terrei Caprile tutta la vita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com