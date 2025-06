Sorpreso in auto con 43 grammi di eroina

In un episodio che ha scosso la comunità, i Carabinieri di Conselve hanno sorpreso un 35enne residente in provincia con 43 grammi di eroina in auto, alimentando sospetti di spaccio. Già noto alle forze dell’ordine, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato, portando alla luce un possibile giro di droga nel territorio. La vicenda mette in evidenza l’importanza dell’azione delle forze dell’ordine contro il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri di Conselve hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne, residente in provincia, già noto alle forze dell’ordine. L'uomo è ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti si sono verificati mercoledì. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Sorpreso in auto con 43 grammi di eroina

