Sorpresi dall’estate. Al caldo uffici Asst e reparti ospedalieri.

L’estate 2023 si sta facendo sentire anche negli ambienti di lavoro, creando disagio e preoccupazione tra operatori e pazienti. Le segnalazioni riguardano temperature insostenibili negli uffici dell’ASST e nei reparti ospedalieri di Stradella, Voghera e Vigevano, dove il condizionamento sembra non essere sufficiente. La situazione solleva importanti questioni sulla sicurezza e il benessere di chi lavora o si cura in queste strutture: è ora di intervenire con urgentità.

Troppo caldo in diverse strutture di Asst. Anche negli ospedali. "Stiamo ricevendo diverse segnalazioni – ha detto Daniele Spagnuolo, sindacalista della Uil Fpl – secondo le quali l’impianto di condizionamento non funzionerebbe adeguatamente nel reparto di medicina di Stradella, in quello di Voghera, nel reparto di cardiologia di Voghera e a Vigevano". Un caldo eccessivo è stato riscontrato poi anche al centro psicosociale di viale Gorizia a Pavia e negli uffici di viale Indipendenza dove alcuni utenti si sono recati per la scelta e revoca del medico curante. "Il disagio – ha aggiunto Spagnuolo – riguarda senza dubbio i lavoratori, ma soprattutto i pazienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it