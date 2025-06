Sorprese all’assalto Da Viñales a Quartararo caccia al grande colpo

Sorprese all’orizzonte nel mondo delle MotoGP, con Viñales, Quartararo e il giovane Acosta pronti a sorprendere durante la Sprint e la gara di oggi e domani. Mentre tutti attendevano i risultati di Bagnaia e i fratelli Marquez, è stato proprio Viñales a mettere in moto un incastro di eventi che potrebbe rivoluzionare le carte in tavola. L’attesa cresce: cosa ci riserverà questa emozionante caccia al grande colpo? Rimanete sintonizzati!

dall'inviato SCARPERIA (Firenze) Occhio alle sorprese. Quelle che gente come Viñales, o magari il giovane Acosta, o anche Bezzecchi e Quartararo potrebbero confezionare nella Sprint di oggi o domani in gara. Già, perché mentre gli occhi di tutti erano puntati sul cronometro che riportava Bagnaia in zona-vittoria e i fratelli Marquez leggermente meno performanti rispetto alla primissima parte del Mondiale, lui, Viñales, è riuscito a mettere la firma su un tempo che potrebbe profumare di pole e anche di qualcosa di più. Maverick ha fatto scoccare il suo lampo sul Mugello con la Ktm non ufficiale (quella del team Tech 3), il che la dice lunga su come le moto della casa austriaca abbiano la possibilità di sorprendere tutti sulla pista toscana.