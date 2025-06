Sorge il nuovo centro civico Progetto da 1,8 milioni di euro

Un nuovo cuore pulsante di comunità nasce a Palata Pepoli, frazione di Crevalcore, con l'inaugurazione del centro civico e della piazza-giardino, un intervento da 1,8 milioni di euro che trasforma il paesaggio urbano e rafforza il senso di appartenenza. Alle 16, il taglio del nastro in via Provanone segnerà un passo importante verso il futuro, coinvolgendo autorità e cittadini pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo di crescita e socialità.

Oggi si inaugurano il nuovo centro civico e la piazza – giardino a Palata Pepoli, frazione di Crevalcore, che hanno preso il posto delle vecchie scuole. Un intervento da 1,8 milioni di euro. Il taglio del nastro alle 16, in via Provanone, col sindaco di Crevalcore, Marco Martelli; Sara Accorsi, consigliera delegata Welfare della Città metropolitana di Bologna; l’architetta Arianna Gentile, responsabile dell’area tecnica del Comune di Crevalcore; Irene Priolo, assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture. È prevista anche la presenza di Stefano Bonaccini, europarlamentare, già presidente della Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sorge il nuovo centro civico. Progetto da 1,8 milioni di euro

