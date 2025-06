Soppalco del bagno di una casa di Vittoria imbottito di droga 57enne nei guai

Un'indagine lampo della Polizia di Vittoria ha portato alla luce un inquietante segreto: un soppalco del bagno nascosto di droga. Il 57enne, ora in manette, ha trasformato la sua abitazione in un covo illecito, suscitando sconcerto tra i residenti. La scoperta evidenzia ancora una volta quanto siano fondamentali controlli e prevenzione per tutelare la sicurezza della comunitĂ . La vicenda si aggiunge alle cronache locali con un nuovo episodio di lotta contro il degrado.

Un 57enne di Vittoria è stato arrestato per spaccio dopo che la Polizia ha scoperto droga nascosta in casa durante una perquisizione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Soppalco del bagno di una casa di Vittoria imbottito di droga, 57enne nei guai

