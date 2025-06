Sophie Codegoni ha una nuova fiamma | con chi è stata paparazzata

sorpreso i fans e alimentato il gossip è stata la presenza di un calciatore al suo fianco. L’immagine ha subito scatenato speculation e curiosità, lasciando intendere che Sophie potrebbe aver trovato nuovamente l’amore. La domanda ora è: chi è il misterioso ragazzo? La storia si anima e il web aspetta con trepidazione eventuali conferme o smentite.

Sophie Codegoni potrebbe aver voltato pagina (di nuovo). Dopo settimane di rumors, uno scatto su Instagram ha riacceso i riflettori sulla sua vita sentimentale: l'ex gieffina è stata paparazzata in compagnia di un misterioso ragazzo, e per molti non ci sono dubbi — si tratta di un calciatore. La foto incriminata, apparsa per poche ore su una fanpage, ritraeva Sophie mentre passeggiava con un giovane moro, mano nella mano. Il dettaglio che ha acceso i sospetti? Il look della persona accanto a lei, molto simile a quello indossato da un noto calciatore in una recente storia su Instagram. Coincidenza? Forse. 🔗 Leggi su Iltempo.it