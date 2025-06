Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato? Lui rimuove un video e scatena i gossip

Sophie Codegoni potrebbe aver ritrovato l’amore con un noto calciatore del Monza, ma i dettagli restano avvolti nel mistero. Dopo alcuni indizi condivisi e poi rapidamente eliminati, il gossip si infittisce: cosa sta nascendo tra loro? Una storia su Instagram ha acceso i sospetti, lasciando i fan curiosi di scoprire chi sia il misterioso attaccante e cosa abbia realmente scatenato questa corsa di indiscrezioni. Scopriamolo insieme.

Sophie Codegoni potrebbe aver ritrovato l’amore con un noto volto del calcio italiano. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex volto di Uomini e Donne e questo calciatore, attaccante attualmente in forza al Monza, starebbero vivendo una frequentazione ancora lontana dai riflettori. Un gossip esploso sui social dopo alcuni indizi condivisi (forse per sbaglio) e poi subito rimossi. Scopriamo lui chi è e cosa è accaduto. Una storia su Instagram “incriminata”. Il primo dettaglio che ha fatto insospettire il pubblico social è comparso proprio sulle Instagram Stories di Andrea Petagna. In un video girato in auto, si sarebbe intravista Celine Blue, la figlia che Sophie ha avuto dall’ex compagno Alessandro Basciano. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it